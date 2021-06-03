Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

Власти США назвали необходимые меры борьбы с кибератаками

Одной из них является создание международной коалиции

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден рассматривает программу борьбы с хакерскими атаками на американские ведомства и предприятия, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы, касающиеся кибератаки 30 мая на компанию JBS USA.

"Что касается действий, которые мы предпринимаем в федеральном правительстве, президент приступил к быстрому стратегическому обзору для устранения растущей угрозы со стороны вымогателей", - заявила она на брифинге.

В миреФБР считает причастными к кибератаке на JBS сервисы REvil и SodinokibiФБР считает причастными к кибератаке на JBS сервисы REvil и SodinokibiЧитать подробнее

По ее словам, усилия будут направлены на "разрушение инфраструктуры" программ, запускающих вирусы-вымогатели выкупа, а также самих хакерских компаний. Предусматривается также "создание международной коалиции для привлечения к ответственности стран, укрывающих лиц, занимающихся требованиями выкупа". По словам Псаки, "эти атаки являются примером того, что это не просто проблема Соединенных Штатов, это участники, которые работают над тем, чтобы проникать в системы по всему миру".

Администрация также намерена "тесно сотрудничать с частным сектором", отметила пресс-секретарь.

"Я скажу, что эта атака является напоминанием о важности для субъектов частного сектора укрепления их кибербезопасности и обеспечения того, чтобы они предприняли необходимые шаги для подготовки к этой угрозе, которая, как мы видим, растет даже в последние несколько недель", - заявила она. Еще одной из планируемых мер, отметила Псаки, является "расширение анализа криптовалют, этот вопрос становится все более актуальным для выявления и пресечения преступных транзакций".

Как сообщалось, корпорации JBS USA уведомила администрацию Белого дома о том, что ей от хакерской группировки поступило требование выкупа. По ее мнению, не исключено, что группировка сформирована в России. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила во вторник, что Вашингтон напрямую контактирует с российским правительством по вопросу о кибератаке на объекты JBS. Она подчеркнула: США довели до сведения Москвы мысль, что "добросовестные государства не должны давать пристанище преступникам-вымогателям".

Ранее западные СМИ сообщали, что компания JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. - 30 мая подверглось кибератаке. В результате возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании, обслуживаемых серверами JBS USA. В результате компании пришлось приостановить операции сразу в нескольких штатах Австралии. В ФБР считают причастными к кибератаке на JBS сервисы REvil и Sodinokibi.

США Джо Байден JBS USA Джен Псаки

Новости
Пандемия коронавируса

ФМБА заявило об эффективности новой вакцины при любой мутации коронавируса

ФМБА заявило об эффективности новой вакцины при любой мутации коронавируса

ФБР считает причастными к кибератаке на JBS сервисы REvil и Sodinokibi

ФБР считает причастными к кибератаке на JBS сервисы REvil и Sodinokibi

Яир Лапид объявил президенту Израиля о создании правящей коалиции

Яир Лапид объявил президенту Израиля о создании правящей коалиции

Нанесший себе травмы в зале суда оппозиционер Латыпов выписан из больницы

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

ФРГ разрешила российские авиарейсы после выдачи Lufthansa права на полеты в РФ

Нерегулярный вывозной рейс из Стамбула задержал в аэропорту сотни россиян

США изучают вопрос об ответных мерах против РФ в связи с кибератаками

США изучают вопрос об ответных мерах против РФ в связи с кибератаками

Lufthansa получила разрешения на полеты в РФ в обход Белоруссии

В КНДР учреждена должность заместителя Ким Чен Ына

Трамп закрыл блог на своем сайте

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');