Власти США назвали необходимые меры борьбы с кибератаками

Одной из них является создание международной коалиции

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден рассматривает программу борьбы с хакерскими атаками на американские ведомства и предприятия, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы, касающиеся кибератаки 30 мая на компанию JBS USA.

"Что касается действий, которые мы предпринимаем в федеральном правительстве, президент приступил к быстрому стратегическому обзору для устранения растущей угрозы со стороны вымогателей", - заявила она на брифинге.

По ее словам, усилия будут направлены на "разрушение инфраструктуры" программ, запускающих вирусы-вымогатели выкупа, а также самих хакерских компаний. Предусматривается также "создание международной коалиции для привлечения к ответственности стран, укрывающих лиц, занимающихся требованиями выкупа". По словам Псаки, "эти атаки являются примером того, что это не просто проблема Соединенных Штатов, это участники, которые работают над тем, чтобы проникать в системы по всему миру".

Администрация также намерена "тесно сотрудничать с частным сектором", отметила пресс-секретарь.

"Я скажу, что эта атака является напоминанием о важности для субъектов частного сектора укрепления их кибербезопасности и обеспечения того, чтобы они предприняли необходимые шаги для подготовки к этой угрозе, которая, как мы видим, растет даже в последние несколько недель", - заявила она. Еще одной из планируемых мер, отметила Псаки, является "расширение анализа криптовалют, этот вопрос становится все более актуальным для выявления и пресечения преступных транзакций".

Как сообщалось, корпорации JBS USA уведомила администрацию Белого дома о том, что ей от хакерской группировки поступило требование выкупа. По ее мнению, не исключено, что группировка сформирована в России. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила во вторник, что Вашингтон напрямую контактирует с российским правительством по вопросу о кибератаке на объекты JBS. Она подчеркнула: США довели до сведения Москвы мысль, что "добросовестные государства не должны давать пристанище преступникам-вымогателям".

Ранее западные СМИ сообщали, что компания JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. - 30 мая подверглось кибератаке. В результате возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании, обслуживаемых серверами JBS USA. В результате компании пришлось приостановить операции сразу в нескольких штатах Австралии. В ФБР считают причастными к кибератаке на JBS сервисы REvil и Sodinokibi.