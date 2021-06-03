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ФБР считает причастным к кибератаке на JBS сервисы REvil и Sodinokibi

ФБР считает причастным к кибератаке на JBS сервисы REvil и Sodinokibi
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Преступные сервисы REvil и Sodinokibi стоят за недавней кибератакой на компанию JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A, подтвердили в ФБР.

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"Мы приписали атаку на JBS REvil и Sodinokibi и усердно работаем над тем, чтобы привлечь участников угрозы к ответственности," - сообщил представитель ФБР корреспонденту агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

Ранее западные СМИ сообщали, что компания JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. - 30 мая подверглась кибератаке, из-за чего возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании, обслуживаемых серверами JBS USA. В результате компании пришлось приостановить операции сразу в нескольких штатах Австралии, причем представители фирмы не смогли назвать сроки нормализации ситуации в этом регионе.

В JBS USA отметили, что урегулирование проблем займет время, а это может привести к задержкам в работе с клиентами и поставщиками.

JBS ведет деятельность в 15 странах и имеет клиентов примерно в 100 государствах мира.

REvil Sodinokibi JBS США ФБР

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