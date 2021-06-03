Турция отменила требование о тестах для россиян с COVID-прививкой

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Власти Турции с 1 июня упростили правила въезда, теперь гражданам РФ с прививкой от коронавируса не нужно предъявлять справку об отрицательном ПЦР-тесте, а непривитые могут въехать со справкой об экспресс-тесте на антигены, сообщила авиакомпания Turkish Airlines.

Согласно обновленным правилам, запрет на полеты из Бразилии и ЮАР в Турцию отменен. Прибывающие из Афганистана, Бангладеш, Бразилии, ЮАР, Индии, Непала, Пакистана, Шри-Ланки, а также те, кто посещал эти страны за последние 14 дней, должны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. По прибытии им придется соблюдать двухнедельный карантин. Прибывающие из Великобритании, Ирана, Египта и Сингапура, должны будут предоставить справку с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до въезда.

"Прибывающим не из вышеперечисленных стран (в том числе, России) необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, если они не болели коронавирусом и не прививались. Тест должен быть проведен не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию. Детям до 6 лет справка не нужна", - сообщает авиакомпания.

В качестве альтернативы теперь можно предоставить справку с отрицательным результатом экспресс-теста на антигены к COVID-19, проведенного не ранее чем за 48 часов до прибытия в Турцию.

"Привитые туристы (в том числе, вакциной "Спутник V") больше не должны предъявлять справку с ПЦР-тестом, как это было ранее. Теперь потребуется только сертификат о полной вакцинации, завершившейся не позднее чем за 14 дней до поездки в Турцию. Или справка о наличии антител после коронавируса, перенесенного в течение последних шести месяцев", - поясняет Turkish Airlines.

В авиакомпании напомнили, что при въезде в Турцию пассажиров будут выборочно тестировать на коронавирус. Добраться до конечного пункта поездки они смогут только после появления результатов анализа. Если анализ будет положительным, их отправят на лечение.

Кроме того, прибывающим в страну необходимо заполнить анкету для въезда на сайте. Заполнить ее нужно в течение 72 часов до прибытия в Турцию. Анкету в распечатанном или цифровом виде будут проверять при регистрации на рейс. Документ не потребуется транзитным пассажирам и детям до 6 лет.

Россия с 15 апреля ограничила авиасообщения с Турцией из-за ситуации с коронавирусом в это стране, сейчас это ограничение продлено до 21 июня.