В Турции ослабили меры против COVID-19

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Турецкие власти со вторника приступили к ослаблению мер по борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщают местные СМИ.

По информации агентства "Анадолу", в стране возобновляется работа кафе и ресторанов, однако в помещениях допускаются не более двух человек за один столик и не более трех - за одним столиком на верандах. Также начали работать кинотеатры, которые по новым правилам должны рассаживать зрителей в шахматном порядке так, чтобы было заполнено не более половины зала.

Спортзалы и фитнес клубы начали принимать посетителей с 1 июня в соответствии с мерами безопасности, однако работу бассейнов и бань решили пока не возобновлять.

Власти сохранили комендантский час по выходным дням, разрешив при этом работу продуктовых магазинов и лавок по воскресеньям.

Как отмечает телеканал NTV, особые ограничения для людей в возрасте старше 65 лет и младше 18 лет теперь перестают действовать, если люди сделали прививку от COVID-19.

Всего за время пандемии в Турции зафиксировано более 5,2 млн случаев коронавируса, более 47, 5 тыс. заразившихся скончались.

Накануне Россия продлила введенное с 15 апреля ограничение авиасообщения с Турцией до 21 июня.