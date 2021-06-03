Дания отозвала разрешение на строительство наземного участка Baltic Pipe

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Датский апелляционный совет по проблемам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на проведение работ по прокладке газопровода Baltic Pipe (конкурента "Северного потока 2") на территории страны. Об этом сообщает в четверг польский информационный портал Biznes Alert.

"Я сожалею об этом решении. Когда в 2019 году мы получили экологическое разрешение от властей в отношении Baltic Pipe, была подтверждена необходимость продолжения работ по ряду мер, обеспечивающих хорошие условия жизни для некоторых видов мелких животных, которые обитают на побережье. С тех пор мы продолжаем работать над мерами по защите этих животных, но апелляционный совет утверждает, что все эти меры должны быть полностью соблюдены до выдачи экологического разрешения", - прокомментировал ситуацию заместитель директора и руководитель отдела строительных проектов датской компании Energinet Мариан Кааг.

Польша надеется при помощи этого газопровода, который обеспечит поставку газа с норвежского шельфа, снизить зависимость от поставок российского газа. Длина наземного участка газопровода Baltic Pipe по территории Дании составляет примерно 210 км.

Строительство газопровода мощностью 10 млрд куб. м в год протяженностью 900 км должно закончиться к октябрю 2022 года, совпадая с окончанием долгосрочного контракта Польши с "Газпромом".

Польские политики и бизнес, которые активно борются с проектом газопровода "Северный поток 2", противопоставляют его своему проекту "Балтийская труба".