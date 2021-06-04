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В Иране произведены пробные партии "Спутника V"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Иран произвел пробные партии российской вакцины от коронавируса "Спутника V", эта страна станет одной из ключевых ее производителей, сообщил в пятницу "Интерфаксу" глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях ПМЭФ 2021.

"Мы работаем с двумя крупнейшими иранскими фармкомпаниями, и они уже произвели пробные партии вакцины. И мы видим, что Иран не только закупил много нашей вакцины, но будет одним из ключевых ее производителей", - сказал Дмитриев.

Иран коронавирус Спутник V

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