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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:25Заразились
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Руководитель Ирана аятолла Хаменеи получил первую прививку от COVID

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи получил первую прививку против коронавируса COVID-19.

"Я искренне благодарен всем тем, кто применил свои знания и опыт и приложил научные и практические усилия, чтобы предоставить стране такую престижную возможность, как вакцина от коронавируса", - подписал Хаменеи в своем твиттере фотографии, на которых ему делают прививку.

Кадры, на которых Хаменеи делают прививку, распространили все иранские СМИ.

По их информации, лидера по его просьбе привили иранским препаратом COV-Iran Barekat.

СМИ отмечают, что до вакцинации Хаменеи выдвинул два условия: он не пожелал, чтобы его прививали вне очереди, и настоял на том, чтобы ему был введен препарат иранского производства.

С начала пандемии в Иране выявлено 3,1 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19, около 83,5 тыс. пациентов скончались от последствий заражения, около 2,8 млн человек переболели и выздоровели.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Али Хаменеи Иран Коронавирус

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