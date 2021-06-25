Руководитель Ирана аятолла Хаменеи получил первую прививку от COVID

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи получил первую прививку против коронавируса COVID-19.

"Я искренне благодарен всем тем, кто применил свои знания и опыт и приложил научные и практические усилия, чтобы предоставить стране такую престижную возможность, как вакцина от коронавируса", - подписал Хаменеи в своем твиттере фотографии, на которых ему делают прививку.

I am truly grateful to all those who used their knowledge & experience & made scientific & practical efforts to provide the country with such a great, prestigious capability, i.e. the #CovidVaccine.#ProudlyIranian pic.twitter.com/NzOgP1VoEW — Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 25, 2021

Кадры, на которых Хаменеи делают прививку, распространили все иранские СМИ.

По их информации, лидера по его просьбе привили иранским препаратом COV-Iran Barekat.

СМИ отмечают, что до вакцинации Хаменеи выдвинул два условия: он не пожелал, чтобы его прививали вне очереди, и настоял на том, чтобы ему был введен препарат иранского производства.

С начала пандемии в Иране выявлено 3,1 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19, около 83,5 тыс. пациентов скончались от последствий заражения, около 2,8 млн человек переболели и выздоровели.