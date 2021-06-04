Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

ЕС запретил допуск в свое пространство белорусских самолетов

ЕС запретил допуск в свое пространство белорусских самолетов
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Европейский совет объявил в пятницу, что вводит запрет на использование белорусскими самолетами воздушного пространства стран ЕС и на их допуск в европейские аэропорты.

В мире"Белавиа" потеряла две трети стран-направлений из-за запрета на полетыЧитать подробнее

"Европейский совет сегодня принял решение усилить существующие ограничительные меры на фоне ситуации в Белоруссии, введя запрет на пролет над воздушным пространством ЕС и на доступ к аэропортам ЕС белорусских перевозчиков всех видов", - говорится в заявлении ЕС.

В документе отмечается, что государства-члены ЕС теперь должны будут отказывать белорусским лайнерам в разрешении на посадку, взлет с их территории или в использовании их воздушного пространства.

В заявлении Евросовета не указано, с какого момента этот запрет вступает в силу.

Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что подобные меры могут вступить в силу уже в ночь на субботу.

Кроме того, на следующей неделе ЕС собирается обсудить дальнейшие ограничительные меры, которые могут затронуть белорусских министров, а также представителей командования ВВС Белоруссии. Под санкции также может попасть одна организация - какая именно, не уточняется.

Инцидент с посадкой рейса в Минске

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры предупредили об угрозе минирования на борту, которая затем не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан вместе со своей подругой, студенткой Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданкой России Софией Сапегой.

ЕС осудил принудительную посадку самолета и арест Протасевича.

ЕС Белоруссия

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2021

Путин заявил о непричастности российских спецслужб к инциденту с Ryanair

Путин заявил о непричастности российских спецслужб к инциденту с Ryanair

МИД Литвы обвинил Белоруссию в попытке задержать машину с диппочтой

Порошенко вызвали в СБУ по делу "Медведчука и Козака" как свидетеля

Пандемия коронавируса

Северная Корея заинтересовалась российскими вакцинами от COVID-19

NBC узнал о возможных наступательных кибероперациях США против хакеров из РФ

NBC узнал о возможных наступательных кибероперациях США против хакеров из РФ

Что случилось этой ночью: пятница, 4 июня

Пандемия коронавируса

Демократы призвали Байдена поставлять больше COVID-вакцин бедным странам

Демократы призвали Байдена поставлять больше COVID-вакцин бедным странам

Протасевич подтвердил, что был в Донбассе при батальоне "Азов"

Байден внес в черный список 59 китайских компаний, включая Huawei и SMIC

Дания отозвала разрешение на строительство наземного участка Baltic Pipe

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');