"Белавиа" потеряла две трети стран-направлений из-за запрета на полеты

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Белорусская авиакомпания "Белавиа" потеряла более двух третей стран-направлений для перевозок пассажиров из-за закрытия рядом стран своего воздушного пространства после инцидента с посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair.

"Страны, куда может летать Belavia: Армения, Азербайджан, Грузия, Россия, Израиль, Казахстан, Турция, Узбекистан, ОАЭ", - перечислила в фейсбуке оставшиеся девять направлений полетов пресс-служба авиакомпании.

В сообщении отмечается, что "Белавиа" теперь не может выполнять полеты в 21 страну. "21 страна - для компании это большие потери, но коллектив Belavia прилагает все усилия, чтобы справиться".

По итогам минувшей недели "Белавиа" приостановила рейсы в Литву, Великобританию, Францию, на Украину, в Латвию, Финляндию, Чехию, Швецию, Эстонию, Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, российский Калининград, в Венгрию, Молдавию, Сербию и на Кипр.

Сообщается также, что авиакомпания работает над поиском новых направлений для полетов. "Белавиа" начала восстанавливаться после пандемии COVID-19, открывать новые направления. Мы совсем не ожидали, что вместе с нашими пассажирами окажемся в подобном положении. Несмотря на то, что авиакомпания не имела влияния на сложившуюся ситуацию, прямо сейчас наши специалисты работают над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов", - говорится в сообщении.

Между тем департамент по авиации Минтранса Белоруссии в среду сообщил, что обратится в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) для оценки правомерности действий Украины, стран ЕС и других государств, которые запретили белорусским авиакомпания использовать свое воздушное пространство

Страны ЕС и ряд других государств в конце мая ввели запрет на использование своего воздушного пространства для белорусских авиакомпаний после инцидента с посадкой в Минске самолета Ryanair.

23 мая этот лайнер, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании, который оказался ложным. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. На борту самолета Ryanair находился бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ София Сапега. Обоих после приземления лайнера задержали белорусские власти.

ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 мая назвал это задержание суверенным правом страны.

25 мая департамент авиации Белоруссии пригласил представителей ICAO, международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) и авиационных администраций ЕС и США к совместному расследованию инцидента.