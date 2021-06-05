Cargo Dragon сблизился с МКС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль американской компании SpaceX в субботу сблизился на орбите с Международной космической станцией (МКС) на расстояние 400 метров, готовясь к стыковке, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Автоматическая пристыковка корабля к модулю Harmony американского сегмента МКС планируется в 05:00 по времени Восточного побережья США (12:00 по Москве).

Он доставит на станцию 3,3 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции. В негерметичном отсеке корабль привезет две новые солнечные панели IROSA, которые после установки их на станции позволят генерировать больше электроэнергии для обеспечения ее функционирования

В минувший четверг ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела грузовой космический корабль Cargo Dragon на орбиту Земли.