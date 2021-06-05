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Корабль Cargo Dragon компании SpaceX в субботу должен прибыть на МКС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль американской компании SpaceX в субботу должен состыковаться с Международной космической станцией (МКС), сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Автоматическая стыковка корабля к американскому модулю Harmony планируется в 05:00 по времени Восточного побережья США (12:00 мск). Он доставит на станцию 3,3 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции. В негерметичном отсеке корабль привезет две новые более мощные солнечные панели IROSA, которые после установки их на станции позволят генерировать больше электроэнергии для обеспечения ее функционирования.

Как сообщало НАСА, в четверг тяжелая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, успешно вывела грузовой космический корабль Cargo Dragon на орбиту Земли.

Это уже 22-й полет "грузовика" SpaceX к МКС и вторая миссия модифицированного варианта корабля, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором, как прежние варианты. Новый грузовой корабль рассчитан на пять полётов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков" Cargo Dragon. Новый корабль может оставаться в составе станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями в предыдущем варианте.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 осуществлен в рамках контракта между НАСА и компанией SpaceX по снабжению станции.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Cargo Dragon будет находиться в составе МКС около месяца. Затем он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике. Корабль привезет результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 2,3 тонн.

С октября 2012 года по декабрь 2020 года компания SpaceX осуществила 21 пуск грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта НАСА Марка Ванде Хай, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших на МКС на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавтов NASA Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

НАСА МКС SpaceX Cargo Dragon

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