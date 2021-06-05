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ПМЭФ-2021

Cargo Dragon состыковался с МКС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX в субботу в 12:09 по Москве совершил успешную автономную стыковку с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Пристыковка к модулю Harmony американского сегмента МКС была осуществлена в 05:08 по времени Восточного побережья США (12:08 по Москве).

Корабль доставил на станцию 3,3 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции. В негерметичном отсеке он привез две новые солнечные панели IROSA, которые после установки их на станции позволят генерировать больше электроэнергии для обеспечения ее функционирования.

Как сообщало НАСА, в минувший четверг тяжелая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, успешно вывела грузовой космический корабль Cargo Dragon на орбиту Земли.

Это уже 22-й полет "грузовика" SpaceX к МКС и вторая миссия модифицированного варианта корабля, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором, как прежняя версия.

Новый грузовой корабль рассчитан на пять полетов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков" Cargo Dragon. Он сможет оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями в предыдущем варианте.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 осуществлен в рамках контракта между НАСА и компанией SpaceX по снабжению станции.

В настоящее время он является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Cargo Dragon будет находиться в составе МКС около месяца. Затем он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике. Корабль привезет результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 2,3 тонн.

МКС SpaceX Cargo Dragon НАСА

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