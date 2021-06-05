Немецкие бизнесмены выразили готовность взять на стажировку тысячу молодых россиян

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Тысяча молодых россиян сможет пройти стажировки на немецких предприятиях в рамках российско-германского года экономики и устойчивого развития, сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

"Сейчас проходит российско-германский год экономики и устойчивого развития, в рамках перекрестного года мы стараемся подать сигнал о том, что Германия инвестирует в общее будущее. Мы запустили очень символичный проект: представители немецкого бизнеса в России выразили готовность обеспечить прохождение стажировки для тысячи молодых россиян", - сказал фон Гайр в интервью "Интерфаксу" на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, принять участие в проекте "1000 практикантов" смогут жители не только Москвы и Санкт-Петербурга, но и всех регионов, в которых имеется немецкое присутствие.

Посол отметил, что Германия уделяет большое внимание сотрудничеству и экономическим связям с российскими регионами. Примером такой линии стало не только участие в ПМЭФ, в котором принимает участие большинство российских регионов, но и состоявшиеся в последнее время поездки в Иркутск и Владивосток.

"Также мы регулярно, каждые несколько недель, приглашаем губернаторов, а также других представителей регионов, в резиденцию посла в Москве для бесед с представителями нашей внешнеторговой палаты, - добавил фон Гайр. - На таких встречах собеседники могут познакомиться и создать базу для будущих экономических отношений".

Он подчеркнул, что посольство поддерживает представителей немецкого бизнеса, которые приезжают в Россию, оказывает им помощь не только в мегаполисах, но и в регионах.

Петербургский международный экономический форум проходит с 2 по 5 июня.