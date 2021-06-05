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Посол ФРГ надеется, что взаимодействие бизнеса РФ и Германии поможет наладить отношения стран

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Сотрудничество российских и немецких компаний может стать мостом, ведущим к восстановлению конструктивного взаимодействия двух стран в политической сфере, считает посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

"Я отмечаю большой интерес к России со стороны немецких компаний, связи между российскими и немецкими фирмами до сих пор крепки", - сказал фон Гайр в интервью "Интерфаксу" на полях Петербургского международного экономического форума.

"Представители немецкого бизнеса с удовольствием работают в России, с российской стороны мы видим заинтересованность в немецких продуктах, а также в сотрудничестве с немецкими фирмами, - добавил он. - Я этому особенно рад ввиду того, что политические отношения на данный момент очень сложны".

По словам посла, таким образом две страны могут "наводить мосты для того, чтобы в долгосрочной перспективе возобновилось хорошее, качественное взаимодействие".

"Реальность показывает, что экономические и политические связи полностью отделить друг от друга нельзя, они взаимно дополняют друг друга, - подчеркнул фон Гайр. - Поэтому нам нужно работать над устранением причин политических разногласий для того, чтобы в долгосрочной перспективе процветали как политические, так и экономические связи".

Петербургский международный экономический форум проходит с 2 по 5 июня.

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Германия Геза Андреас фон Гайр ПМЭФ

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