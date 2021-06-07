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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Повод для надежды на вакцину от ВИЧ, лососевые вши в океане и типология отношений кошек и хозяев

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Huang Jinkun/VCG via Getty Images

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Исследователи из DeepMind научили нейросетевых агентов играть в футбол. После нескольких десятков дней обучения, эквивалентных нескольким десяткам лет игры, нейросетевые человекоподобные агенты научились командному взаимодействию. Они освоили различные примеры тактики: например, забежать вперед и ждать паса, атаковать и отбегать к своим воротам, чтобы приготовиться к защите.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Британские ученые классифицировали отношения хозяев и кошек, используя анкеты, содержащие вопросы о поведении животных и их хозяев. По степени эмоциональной привязанности друг к другу выделено пять типов отношений: открытые (строятся между хозяином, который вкладывает умеренные усилия в эмоциональную связь с питомцем, и избегающей кошкой), отчужденные (кошка равнодушна как к чужим людям, так и к своему хозяину, а эпизодические отношения подразумевают в целом высокую общительность кошки), эпизодические (хозяева в ней вкладывают максимум эмоциональных усилий), созависимость (большое количество времени, проведенного вместе с кошкой, которая обычно не покидает пределы дома) и дружба (предполагает более свободное поведение кошки, которой нравится быть с хозяином, но она проводит с ним ограниченное количество времени).

- Иммунологи сорок лет бьются над вакциной от ВИЧ – и уже ясно, что ни один из простых и привычных подходов не работает. Надежда пришла неожиданно: новая вакцина построена на основе вируса, который сломался в лаборатории.

- Самый большой оползень планеты нашли в Туркмении по радиолокационным снимкам. Он тащит в Каспий 10 кубических километров материала. Среднегодовая скорость соскальзывания 2,5 сантиметра в год, но она непостоянна и зависит от уровня воды в бассейне.

N+1 дайджест

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