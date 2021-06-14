Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Новое лекарство от болезни Альцгеймера, связь нейромедиатора с успехами в математике, а также насколько эффективны маски с учетом утечки воздуха

Фото: Britta Pedersen/picture alliance via Getty Images

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Высокая концентрация нейромедиатора гамма-аминомасляной кислоты в средней лобной извилине способна предсказать успехи в математике. Чем ниже был уровень этого нейромедиатора у школьников, участвовавших в исследовании, тем хуже они выполняли математические тесты. Ученые пришли к выводу, что гамма-аминомасляная кислота играет важную роль в нейропластичности – способности мозга строить новые нейронные связи.

- В США зарегистрировали первый за последние 18 лет препарат от болезни Альцгеймера. Новое лекарство адуканумаб нацелено на разрушение амилоидных бляшек в мозге, но насколько оно справляется с болезнью, все еще неясно. В процессе четвертой, пострегистрационной фазы испытаний надо будет подтвердить, что адуканумаб действительно улучшает когнитивные функции у пациентов. Если доказать это не получится, разрешение могут отозвать.

- Американские ученые при помощи прибора, анализирующего число аэрозольных частиц в выдыхаемом воздухе, решили проверить, как сильно утечка частиц из зазоров при ношении медицинской маски сказывается на ее общей эффективности. Оказалось, что надетая маска уменьшает количество частиц, непосредственно проходящих через нее, в среднем на 93%, в потоке выдыхаемого воздуха снизу – на 91%, сбоку — на 85%, а сверху – только на 47%. Получается, что хотя сверху и просачивается больше всего аэрозольных частиц, медицинские маски все равно хорошо сдерживают их распространение.

- Москву и Санкт-Петербург соединили линией квантовой связи. Линия создана РЖД при участии петербургского университета ИТМО. Она содержит 19 доверенных узлов, информация в ней кодируется в фазовых состояниях фотонов, а скорость передачи ключа составляет около 300 бит в секунду. Квантовая линия Москва – Петербург рассматривается только как пилотный участок. Дорожная карта развития квантовых технологий в РФ предполагает, что к 2024 году в стране будет уже 7 тысяч км квантовых сетей.

- Как долго можно продержаться, поедая себя? В этой статье N+1 провел мысленный эксперимент с юношей Платоном, который оказался заперт в пещере из-за обвала и намерен выбраться на свободу, питаясь "не очень нужными" ему частями тела.

- Современные климатические, геологические и космологические модели говорят, что конец света неизбежен. В этой статье сайт N+1 рассказывает о том, какие нас ждут концы света, – и что мы хотя бы теоретически можем предпринять, чтобы их пережить.

- Полемика по поводу искусственного происхождения коронавируса набирает обороты. Даже глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 13 июня на саммите "Большой семерки" заявил, что не исключает версию лабораторной утечки COVID-19 и Китай должен помочь в расследовании источника вируса. Между тем еще 30 марта эксперты ВОЗ в своем докладе по итогам изучения источников происхождения коронавируса назвали утечку из лаборатории "крайне маловероятным вариантом". Китай тогда приветствовал эти выводы. N+1 в своей статье пишет, что вирусы действительно неоднократно сбегали из научных лабораторий. Но на сегодняшний день только одного такого беглеца принято обвинять в пандемии – "русский грипп" конца 70-х годов. В этом материале рассказывается, что в свое время заставило насторожиться ученых.