Поиск

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Новое лекарство от болезни Альцгеймера, связь нейромедиатора с успехами в математике, а также насколько эффективны маски с учетом утечки воздуха

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Britta Pedersen/picture alliance via Getty Images

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Высокая концентрация нейромедиатора гамма-аминомасляной кислоты в средней лобной извилине способна предсказать успехи в математике. Чем ниже был уровень этого нейромедиатора у школьников, участвовавших в исследовании, тем хуже они выполняли математические тесты. Ученые пришли к выводу, что гамма-аминомасляная кислота играет важную роль в нейропластичности – способности мозга строить новые нейронные связи.

- В США зарегистрировали первый за последние 18 лет препарат от болезни Альцгеймера. Новое лекарство адуканумаб нацелено на разрушение амилоидных бляшек в мозге, но насколько оно справляется с болезнью, все еще неясно. В процессе четвертой, пострегистрационной фазы испытаний надо будет подтвердить, что адуканумаб действительно улучшает когнитивные функции у пациентов. Если доказать это не получится, разрешение могут отозвать.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Американские ученые при помощи прибора, анализирующего число аэрозольных частиц в выдыхаемом воздухе, решили проверить, как сильно утечка частиц из зазоров при ношении медицинской маски сказывается на ее общей эффективности. Оказалось, что надетая маска уменьшает количество частиц, непосредственно проходящих через нее, в среднем на 93%, в потоке выдыхаемого воздуха снизу – на 91%, сбоку — на 85%, а сверху – только на 47%. Получается, что хотя сверху и просачивается больше всего аэрозольных частиц, медицинские маски все равно хорошо сдерживают их распространение.

- Москву и Санкт-Петербург соединили линией квантовой связи. Линия создана РЖД при участии петербургского университета ИТМО. Она содержит 19 доверенных узлов, информация в ней кодируется в фазовых состояниях фотонов, а скорость передачи ключа составляет около 300 бит в секунду. Квантовая линия Москва – Петербург рассматривается только как пилотный участок. Дорожная карта развития квантовых технологий в РФ предполагает, что к 2024 году в стране будет уже 7 тысяч км квантовых сетей.

- Как долго можно продержаться, поедая себя? В этой статье N+1 провел мысленный эксперимент с юношей Платоном, который оказался заперт в пещере из-за обвала и намерен выбраться на свободу, питаясь "не очень нужными" ему частями тела.

- Современные климатические, геологические и космологические модели говорят, что конец света неизбежен. В этой статье сайт N+1 рассказывает о том, какие нас ждут концы света, – и что мы хотя бы теоретически можем предпринять, чтобы их пережить.

- Полемика по поводу искусственного происхождения коронавируса набирает обороты. Даже глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 13 июня на саммите "Большой семерки" заявил, что не исключает версию лабораторной утечки COVID-19 и Китай должен помочь в расследовании источника вируса. Между тем еще 30 марта эксперты ВОЗ в своем докладе по итогам изучения источников происхождения коронавируса назвали утечку из лаборатории "крайне маловероятным вариантом". Китай тогда приветствовал эти выводы. N+1 в своей статье пишет, что вирусы действительно неоднократно сбегали из научных лабораторий. Но на сегодняшний день только одного такого беглеца принято обвинять в пандемии – "русский грипп" конца 70-х годов. В этом материале рассказывается, что в свое время заставило насторожиться ученых.

N+1 дайджест

Новости по теме

Новости

Протасевич забыл фамилию российского олигарха, финансировавшего NEXTA

Протасевич забыл фамилию российского олигарха, финансировавшего NEXTA
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Задержанную в Минске Сапегу обвинили в разжигании социальной вражды и розни

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Минск не получил от Польши и Ирландии данные объективного контроля по Ryanair

Путин не получал от США доказательств причастности РФ к кибератакам

Байден заявил, что политика России не соответствует ожиданиям США

Минюст Германии подтвердил претензии к Telegram

Минюст Германии подтвердил претензии к Telegram

ЧФ приступил к слежению за кораблями Британии и Нидерландов в Черном море

Эксперты насчитали 2 тыс. готовых к применению ядерных боезарядов у США и РФ

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Адвокат Сапеги сообщил о двух делах в отношении нее в Белоруссии

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 июня

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');