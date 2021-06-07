Профсоюз "Белавиа" в письме Совету ЕС попросил отменить санкции

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Профсоюз "Белавиа" подготовил письмо в Совет ЕС с просьбой отменить санкции против авиаперевозчика, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании в понедельник.

"Письмо в адрес Совета ЕС подготовлено по инициативе профсоюза, основной задачей которого является отстаивание интересов сотрудников авиакомпании", - отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что руководство авиакомпании не выступало инициатором и не участвовало в подготовке документа. "И не оказывало никакого влияния на работников. Процедура подписания носит абсолютно добровольный характер", - заявили в пресс-службе.

Ранее в интернете был опубликован скан письма в Совет ЕС от имени сотрудников "Белавиа". В нем говорилось, что авиакомпания профессионально выполняет все свои обязанности, а ограничение полетов негативно сказывается на благосостоянии работников. В письме также говорилось, что авиакомпания занимается исключительно хозяйственной деятельностью в области авиаперевозок и на регулярной основе успешно проходит аудиты международных отраслевых организаций.

Санкции

Как сообщалось, Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) на прошлой неделе согласовал ограничительные меры против Белоруссии из-за принудительной посадки пассажирского рейса ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Санкции введены против национального авиаперевозчика "Белавиа" и других белорусских авиакомпаний. Им запрещено пересекать европейское воздушное пространство и приземляться в аэропортах стран ЕС, а также европейским национальным авиаперевозчикам теперь нельзя летать в Белоруссию.

Инцидент с самолетом Ryanair

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры предупредили о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.