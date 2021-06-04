Профсоюзы Белоруссии обратятся в суд ООН из-за санкций к "Белавиа"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Федерация профсоюзов Белоруссии (ФПБ) инициирует иск в Международный суд ООН из-за санкций в отношении "Белавиа", сообщается на сайте ФПБ.

"Мы инициируем иск в Международный суд ООН для того, чтобы была дана правовая оценка таких документов. Также будет подан иск в Верховный суд страны для оценки правомерности данных действий со стороны европейских стран в отношении наших трудящихся", - сказал глава ФПБ Михаил Орда на встрече с коллективом "Белавиа".

Он подчеркнул, что Генеральная ассамблея ООН и совет ООН по правам человека в своих резолюциях неоднократно подчеркивали, что односторонние принудительные меры противоречат международному праву, уставу ООН, нормам и принципам, регулирующим мирные отношения между странами.

"Ни одно государство не может применять различного рода принудительные меры, включая экономические или политические, с целью добиться подчинения себе другого государства и получить от этого какие-либо преимущества. Евросоюз полностью игнорирует это требование. И все решения о введении санкций аргументирует внутренними документами. Если бы эти нормы касались исключительно стран Евросоюза, это один вопрос. Но они затрагивают интересы других государств, не входящих в него", - обратил внимание глава ФПБ.

Он отметил, что настаивает на проведении на международном уровне правовой экспертизы решений отдельных стран по ограничению деятельности "Белавиа". Кроме того, должны быть проверены внутренние документы Европейского союза, на основании которых к Белоруссии и другим странам применяются санкции.

Он отметил, что Федерация профсоюзов гарантирует необходимую помощь всем, кто окажется в сложном положении в связи с ограничением работы авиакомпании. Созданы "кассы взаимопомощи" и солидарный фонд помощи для материальной поддержки людей.

Санкции

Как сообщалось, комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) в пятницу согласовал ограничительные меры против Белоруссии из-за принудительной посадки пассажирского рейса ирландской авиакомпании Ryanair в Минске.

Согласно плану, который принял Coreper, санкции будут введены против национального авиаперевозчика "Белавиа" и других белорусских авиакомпаний. Им будет запрещено пересекать европейское воздушное пространство и приземляться в аэропортах стран ЕС, а также европейским национальным авиаперевозчикам теперь нельзя летать в Белоруссию.

Теперь ЕС предстоит завершить процесс письменного одобрения этих мер. Ожидается, что этот процесс пройдет быстро, так как возражений против предложенного пакета мер от стран ЕС, скорее всего, не поступит. Решение должно вступить в силу в полночь по европейскому времени.

Посадка самолета

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры предупредили о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Впоследствии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС решил ввести дополнительные персональные санкции в отношении белорусских лиц.