ЕС приветствовал решение международного трибунала по делу генерала Младича

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Европейский союз приветствовал окончательное решение международного трибунала по делу генерала Ратко Младича и призвал суды стран западнобалканского региона продолжать преследование военных преступников.

"Окончательное решение по делу Ратко Младича, вынесенное Международным остаточным механизмом для уголовных трибуналов (IRMCT), завершает важнейшее в новейшей истории Европы судебное разбирательство по военным преступлениям, в том числе геноциду в Боснии и Герцеговине (БиГ)", - заявили глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и член Еврокомиссии ЕС Оливер Варгейи.

В опубликованном во вторник совместном заявлении они выразили надежду, что все политические деятели в БиГ и на Западных Балканах проявят полное сотрудничество с международными трибуналами, будут уважать их решения, признавать их независимость и беспристрастность. Представители руководства ЕС подчеркнули, что отрицание геноцида, ревизионизм и прославление военных преступников противоречат фундаментальным европейским ценностям. Почитание жертв войны и создание благоприятных условий для примирения представляют собой "предварительное условие стабильности и безопасности БиГ и имеют основополагающее значение для ее пути в ЕС".

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) во вторник оставила в силе приговор о пожизненном заключении Младича.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в ноябре 2017 года признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.

В марте 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию в МОМУТ - инстанцию, созданную для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года).

За время заключения в тюрьме Младич перенес три инсульта и инфаркт. По мнению защиты, ему не оказывалась необходимая медицинская помощь.