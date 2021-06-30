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В Гааге вынесли приговор двум экс-руководителям югославских спецслужб

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Гааге судьи Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ, преемник в том числе и Международного трибунала по бывшей Югославии) в среду приговорили к 12 годам тюремного заключения бывших руководителей Службы государственной безопасности Йовицу Станишича и Франко Симатовича. Об этом сообщает сербский телерадиоканал РТС.

Станишич и Симатович признаны виновными в совершении военных преступлений против несербского населения на территориях Хорватии, а также Боснии и Герцеговины в 1991-92 гг., в период конфликтов, которыми сопровождался распад Югославии. Приговор вынесен по итогам второго процесса, который состоялся после судебной жалобы на оправдательный приговор, вынесенный в 2013 году.

РТС приводит данные МОМУТ, согласно которым, Станишич и Симатович оказывали поддержку спецподразделениям "Красных беретов", "Скорпионов", Сербской добровольческой гвардии, которые действовали в то время в Хорватии, а также в Боснии и Герцеговине.

Между тем, адвокаты Станишича и Симатовича вновь намерены добиваться освобождения подзащитных.

Станишич и Симатович были схвачены в рамках операции "Сабля", проведенной после убийства премьер-министра Сербии Зорана Джинджича в марте 2003 года.

Йовица Станишич Франко Симатович Югославия Сербия Гаага

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