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Мигрирующие китайские слоны стали международными звездами в интернете

Мигрирующие китайские слоны стали международными звездами в интернете
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Мировые СМИ ведут хронику более чем годичного 500-километрового пути стада слонов от их дома в заповеднике дикой природы в провинции Юньнань до окраин столицы провинции Куньмин, сообщает Associated Press.

Твиттер и Ютуб пестрят видеозаписями о путешествующих слонах. Особенную популярность приобрел видео, где два детеныша поскользнулись в мокрой канаве и им помогали старшие члены группы.

Фотографии спящей группы привлекли 25 000 постов и 200 миллионов просмотров в понедельник вечером.

По официальным данным, в настоящее время стадо состоит из шести самок и трех взрослых самцов, трех подростков и трех слонят.

Что именно побудило их совершить путешествие, остается загадкой, так как азиатские слоны верны своим родным ареалам. Слоны могут покинуть родной ареал только в двух случаях: если появляется угроза голода или уничтожается среда обитания, сообщили во Всемирном фонде дикой природы.

Азиатский слон - крупнейшее сухопутное животное континента. Его численность сокращается. В дикой природе осталось менее 50 тыс. особей. Потеря среды обитания является их главной угрозой, наряду с браконьерством и изоляцией населения.

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