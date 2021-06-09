Мигрирующие китайские слоны стали международными звездами в интернете

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Мировые СМИ ведут хронику более чем годичного 500-километрового пути стада слонов от их дома в заповеднике дикой природы в провинции Юньнань до окраин столицы провинции Куньмин, сообщает Associated Press.

Твиттер и Ютуб пестрят видеозаписями о путешествующих слонах. Особенную популярность приобрел видео, где два детеныша поскользнулись в мокрой канаве и им помогали старшие члены группы.

Wild Asian elephants take a rest in China's Yunnan province.



Already famous at home, China"s wandering elephants are now becoming international stars. Read more: https://t.co/iwigF01oNH pic.twitter.com/gHQ1lIZS8a — ABC News (@ABC) June 8, 2021

Фотографии спящей группы привлекли 25 000 постов и 200 миллионов просмотров в понедельник вечером.

По официальным данным, в настоящее время стадо состоит из шести самок и трех взрослых самцов, трех подростков и трех слонят.

Elephants on tour in China guzzle crops and wreak havoc.



Since April, the elephants have embarked on a 500km journey after escaping a nature reserve in China"s Yunnan province. Hundreds of people have been mobilised to ensure safety and monitor the herd of 15 elephants pic.twitter.com/AHOilC84gQ — AFP News Agency (@AFP) June 4, 2021

Что именно побудило их совершить путешествие, остается загадкой, так как азиатские слоны верны своим родным ареалам. Слоны могут покинуть родной ареал только в двух случаях: если появляется угроза голода или уничтожается среда обитания, сообщили во Всемирном фонде дикой природы.

Азиатский слон - крупнейшее сухопутное животное континента. Его численность сокращается. В дикой природе осталось менее 50 тыс. особей. Потеря среды обитания является их главной угрозой, наряду с браконьерством и изоляцией населения.