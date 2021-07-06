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Слонов из зоопарка Кента вернут в дикую природу

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Слонов из зоопарка Кента в рамках крупнейшего проекта по возвращению животных в дикую природу отправят в Кению, сообщает The Times.

В следующем году тринадцать слонов из зоопарка Кента, основанного Дэмианом Аспиналлом, будут перевезены в секретное место в Кении, где они проведут шесть месяцев, привыкая к окружающей среде, а после будут выпущены на свободу.

В Фонде Аспиналла, главой которого является Кэрри Джонсон, жена премьер-министра Великобритании, cообщили, что этот случай будет первым, когда столько большое стадо вернется в дикую природу.

Великобритания Кент

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