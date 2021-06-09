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Отклонены показания о пуске ракеты из района дислокации ВСУ по рейсу MH17

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Следователи, которые расследовали крушение лайнера Malaysia Airlines летом 2014 года под Донецком, отклонили показания двух свидетелей, заявлявших, что видели пуск ракеты из района дислокации украинской армии, сообщила на процессе о рейсе MH17 судья Хелейн Керстенс-Фокенс.

"Оба свидетеля - украинские беженцы из Снежного, которые сейчас живут в России, заявили буквально одно и то же - что 17 июля 2014 года в 16:20 они видели пуск ракеты неподалеку от Амвросиевки - места размещения украинской армии. Этот сценарий был изучен, но ввиду многих причин группа следователей отклонила его, и в первую очередь - из-за того, что это место расположено очень далеко от точки, в которой исчез рейс МН17", - сказала судья.

Крушение Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур произошло 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Катастрофу расследовала совместная следственная группа (ССГ, JIT), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. Результаты ее работы передали в нидерландский суд. В июне 2021 года суд начал рассмотрение дела по существу.

По версии следствия, самолет сбила ракета из российской установки "Бук", которая принадлежит 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курске, и которую передавали ополченцам Донбасса.

Обвиняемыми на процессе являются россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Они в процессе не участвуют. Пулатов - единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов.

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MH17 Нидерланды Хелейн Керстенс-Фокенс Амвросиевка Донецк Malaysia Airlines

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