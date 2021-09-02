Следствие по MH17 призвало российских военных поделиться информацией

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Объединенная следственная группа, которая расследует крушение самолета Malaysia Airlines 17 июля 2014 года, и полиция Нидерландов призвали жителей Курска и российских военных поделиться информацией. Это обращение опубликовано на сайте полиции в том числе на русском языке.

В письме говорится, что расследование того, как принималось решение о переброске "Бука" в Донецкую область, продвинулось, но еще не завершилось. Следствие просит военных, у которых есть информация об этом - документы, фото, видео, электронные письма - поделиться этими данными.

"Кто принимал решение о применении этого оружия в Украине, и кто входил в состав расчета ЗРК Бук? По информации Совместной Следственной Группы (JIT), ЗРК Бук был доставлен 53й зенитной ракетной бригадой из Курска, и поэтому ответы следует искать там", - говорится в сообщении.

В полиции уточняют, что этот запрос не связан с судебным процессом над четырьмя обвиняемыми, который продолжается в Нидерландах с марта 2020 года, он связна с уже последующим расследованием.

Boeing-777, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур разбился в Донецкой области, погибли 298 человек. Международная следственная группа пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой из "Бука", а эта установка принадлежала российской 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курске. По версии следствия, "Бук" передали ополченцам на востоке Украины.

Пока в связи с этой катастрофой заочно судят трех россиян - Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Олега Пулатова, а такаже украинца Леонида Харченко. Из них только Пулатов направил в суд своих адвокатов, остальные трое в процессе не участвуют.