Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Следствие по MH17 призвало российских военных поделиться информацией

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Объединенная следственная группа, которая расследует крушение самолета Malaysia Airlines 17 июля 2014 года, и полиция Нидерландов призвали жителей Курска и российских военных поделиться информацией. Это обращение опубликовано на сайте полиции в том числе на русском языке.

В письме говорится, что расследование того, как принималось решение о переброске "Бука" в Донецкую область, продвинулось, но еще не завершилось. Следствие просит военных, у которых есть информация об этом - документы, фото, видео, электронные письма - поделиться этими данными.

"Кто принимал решение о применении этого оружия в Украине, и кто входил в состав расчета ЗРК Бук? По информации Совместной Следственной Группы (JIT), ЗРК Бук был доставлен 53й зенитной ракетной бригадой из Курска, и поэтому ответы следует искать там", - говорится в сообщении.

В полиции уточняют, что этот запрос не связан с судебным процессом над четырьмя обвиняемыми, который продолжается в Нидерландах с марта 2020 года, он связна с уже последующим расследованием.

Boeing-777, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур разбился в Донецкой области, погибли 298 человек. Международная следственная группа пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой из "Бука", а эта установка принадлежала российской 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курске. По версии следствия, "Бук" передали ополченцам на востоке Украины.

Пока в связи с этой катастрофой заочно судят трех россиян - Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Олега Пулатова, а такаже украинца Леонида Харченко. Из них только Пулатов направил в суд своих адвокатов, остальные трое в процессе не участвуют.

Сбор и вывоз обломков Boeing 777 из Донецкой области

7
Нидерланды МВД Гаага Донецк Украина Курск Бук МН17 Malaysia Airlines

Новости по теме

Новости
Афганистан во власти талибов

Politico узнало о тайной операции США по эвакуации афганского спецназа

Politico узнало о тайной операции США по эвакуации афганского спецназа

Amazon намерен нанять 55 тысяч сотрудников

Афганистан во власти талибов

Силы сопротивления сообщили о гибели 350 талибов в боях за Панджшер

Силы сопротивления сообщили о гибели 350 талибов в боях за Панджшер

Афганская военная техника замечена в Иране

Афганская военная техника замечена в Иране
Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 218,4 млн человек

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 218,4 млн человек

РФ поставила КНДР сотни тысяч тест-систем на коронавирус

Что случилось этой ночью: четверг, 2 сентября

МГУ поднялся на 16 позиций в рейтинге университетов мира издания THE

МГУ поднялся на 16 позиций в рейтинге университетов мира издания THE

Байден заявил, что партнерство между Украиной и США крепко как никогда

Байден заявил, что партнерство между Украиной и США крепко как никогда
Пандемия коронавируса

ВОЗ открыла в Берлине центр по предотвращению будущих пандемий

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');