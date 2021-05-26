Участвующие в процессе по МН17 судьи и адвокаты осмотрели обломки самолета

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Представители обвинения и защиты в среду посетили ангар на нидерландской военной базе Гилзе-Рейен, в котором хранятся обломки самолета Boeing-777 лайнера Malaysia Airlines, разбившегося на востоке Украины в 2014 году.

Осмотр для судей и адвокатов, трансляция которого шла на сайте прокуратуры Нидерландов, провел ведущий дело судья Хендрик Стинхюйс.

Он объяснил, что визит организовали, чтобы участники процесса могли сделать наблюдения, которые позже могли бы быть использованы в качестве обвинительных или оправдательных свидетельств.

Летов 2020 года право осмотреть обломки самолета получили адвокаты одного из подсудимых - гражданина России Олега Пулатов. Они хотели это сделать, чтобы проверить как версию следствия, так и альтернативные теории о крушении самолета, в частности, выяснить, соответствуют ли действительности утверждения, что на них видны следы применения разных типов оружия.

Самолет, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Катастрофу расследовала объединенная следственная группа (JIT, ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года JIT обнародовала выводы, по которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук". , а год назад объявило о принадлежности этого "Бука". Затем она сообщила, что это был "Бук" российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске, который передали ополченцам Донбасса.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четверых обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они в суд не явились. Пулатов - единственный фигурант дела, чьи адвокаты участвуют в процессе.