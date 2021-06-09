МИД РФ счел, что времена перезагрузок отношений с США остались в прошлом

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Времена перезагрузок в отношениях с Вашингтоном остались в прошлом, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Времена разного рода перезагрузок остались в прошлом. Лично я не верю ни в какие перезагрузки в дальнейшем. И лучше даже не углубляться в такого рода терминологию, лексику, а заниматься конкретикой дел, конкретикой малых шагов, из которых, как я надеюсь, произрастет все же некоторое большее доверие друг к другу и, может быть, начнется изменение к лучшему в восприятии России в США и США в России", - сказал Рябков в ходе выступления на форуме "Примаковские чтения".

Он подчеркнул, что договоренности между РФ и США "могут состояться только в случае подлинного поиска некого баланса интересов, с чем огромные проблемы".