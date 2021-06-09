Цикады помешали журналистам вовремя вылететь с Байденом в турне по Европе

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Цикады, забившиеся в двигатель самолета в международном аэропорту Даллеса (Вашингтон), стали причиной запоздалого вылета журналистов, сопровождающих президента США Джо Байдена в турне по Европе, сообщает в среду американское издание The Hill.

По данным The Hill, вылет был задержан примерно на семь часов, пока аппарат Белого дома готовил другой самолет.

"Чартерный рейс с журналистами, сопровождающими президента Байдена в Европу, отложен из-за механической проблемы, вызванной цикадами, да, цикадами", - приводит The Hill сообщение корреспондента Associated Press Джонатана Лемайра.

Позже корреспондент телеканала CNN Кейтлин Коллинз подтвердила сообщение Лемайра, отметив, что он не шутит. "Нет, Джонатан Лемайр не шутит, вылет чартерного рейса с журналистами пула Белого дома за рубеж задержан на несколько часов из-за проблем с цикадами", - написала она.

Biden pushing his anti-cicada agenda as he heads across the pond. pic.twitter.com/uYDgj1DRlq — Tony Atkins (@TonyAtkinsTV) June 9, 2021

Президент США Джо Байден в среду отправляется в Европу - в свою первую зарубежную поездку на посту главы государства.

Американский лидер вместе со своей супругой Джилл Байден направится в Европу, где у него запланирован целый ряд встреч и переговоров. Он встретится с королевой Великобритании Елизаветой II, примет участие в саммите G7, НАТО и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.