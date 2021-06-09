Украина предложила Донецку девять помилованных в обмен на четырех пленных

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук призвал представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей освободить четырех удерживаемых там граждан Украины. Об этом сообщает Украинская делегация для участия в ТКГ.

"Во время сегодняшних консультаций ТКГ в формате видеоконференции глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал освободить четырех граждан Украины, которых удерживает оккупационная власть в ОРДЛО и которые находятся в тяжелом состоянии здоровья, для обеспечения их надлежащего лечения", - говорится в сообщении, обнародованном в фейсбук.

Кроме того, Кравчук заявил о необходимости открыть контрольные пункты въезда-выезда со стороны временно неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей. "Ссылаясь на гуманитарное право, Кравчук призвал российскую сторону разблокировать работу КПВВ со своей стороны, учитывая начало периода отпусков и школьных каникул", - сообщают в делегации.

Там добавляют, что украинская сторона предоставила ряд инициатив в сфере безопасности, в частности, возврат к режиму полного прекращения огня, согласование плана разминирования с графиком проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры возле линии разграничения и создание безопасных условий для надлежащего функционирования объектов, которые обеспечивают нужды гражданского населения.

Украинская сторона также продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения удерживаемых лиц, создания международной группы экспертов в трехстороннем формате Украина-Россия-ОБСЕ для оценки экологических рисков от неконтролируемого затопления шахт на временно оккупированных территориях, а также на ряде других инициатив.

"К сожалению, наши предложения и инициативы пока не встречают надлежащей реакции российской стороны", - указано в сообщении.

Со своей стороны, в сообщении, распространенном делегацией ДНР на переговорах ТКГ по итогам переговоров в среду уточняется, что представитель Украины на Минской площадке "требовал отдать украинской стороне четырех человек в обмен на подписание украинским президентом указа о помиловании девяти лиц".

В ДНР сочли это предложение "откровенным шантажом".

Из-за пандемии переговоры ТКГ проходят в режиме видеоконференции.