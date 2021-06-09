Лиссабон замедлит снятие COVID-ограничений

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Правительство Португалии решило замедлить снятие ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19, в Лиссабоне и нескольких других городах после новой вспышки заражений. Об этом сообщает сайт телерадиокомпании RTP.

Ограничения в Лиссабоне, в Браге, в Вали-ди-Камбра и в Одемире будут действовать как минимум до 27 июня. Таким образом, жителям этих городов придется продолжить работать из дома в обязательном порядке. В других частях страны эта мера будет носить рекомендательный характер после 14 июня.

Кроме того, рестораны в столице и в перечисленных городах так и будут пока закрываться в 22:30, а в других частях страны смогут работать до 01:00.

В последние дни динамика заражений в Лиссабоне изменилась в худшую сторону, в частности, среди молодых людей.

Также в среду правительство анонсировало новую меру безопасности. Теперь обязательными станут тесты от COVID-19 в компаниях, где работают свыше 150 сотрудников.

За последние 24 часа в стране выявили 890 новых случаев заражения коронавируса, летальных исходов нет. С 15 марта это самый высокий прирост заражений за сутки.