Португалия освободила от карантина прилетающих в страну детей

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Власти подтвердили, что дети в возрасте до 18 лет, прилетающие в континентальную Португалию с полностью вакцинированным родителем или опекуном, не должны будут проходить карантин. Об этом сообщает BBC News.

Это заявление последовало за двумя днями путаницы по поводу того, применяются ли правила карантина в Португалии к несовершеннолетним. Согласно правилам, взрослые должны находиться в карантине в течение 14 дней, если они не смогут доказать, что получили вторую дозу вакцины за две недели до прибытия. Дети в возрасте 12 лет и старше должны показать отрицательный тест на COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Португалии опасаются четвертой волны пандемии. По данным Минздрава страны, в Лиссабоне и его окрестностях штамм "дельта" (также известный как "индийский") стал доминирующим, и власти страны пытаются не допустить его распространение в других частях Португалии.