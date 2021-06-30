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Португалия освободила от карантина прилетающих в страну детей

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Власти подтвердили, что дети в возрасте до 18 лет, прилетающие в континентальную Португалию с полностью вакцинированным родителем или опекуном, не должны будут проходить карантин. Об этом сообщает BBC News.

Это заявление последовало за двумя днями путаницы по поводу того, применяются ли правила карантина в Португалии к несовершеннолетним. Согласно правилам, взрослые должны находиться в карантине в течение 14 дней, если они не смогут доказать, что получили вторую дозу вакцины за две недели до прибытия. Дети в возрасте 12 лет и старше должны показать отрицательный тест на COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Португалии опасаются четвертой волны пандемии. По данным Минздрава страны, в Лиссабоне и его окрестностях штамм "дельта" (также известный как "индийский") стал доминирующим, и власти страны пытаются не допустить его распространение в других частях Португалии.

Хроника 09 января 2020 года – 30 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Португалия COVID-19 коронавирус

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