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Байден на встрече с Путиным будет прямолинеен в высказываниях

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным будет прямолинеен в высказываниях, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент (Байден - ИФ) давно знаком с президентом Путиным. Он никогда не сдерживался, высказывая свои опасения или беспокойства, когда их (властей России - ИФ) поведение не согласуется с демократическими ценностями, и он, безусловно, будет прямолинеен в этом и на этой встрече", - заявила Псаки журналистам в ходе брифинга.

По ее мнению, это позволит двигаться к "более стабильным и предсказуемым отношениям".

Пресс-секретарь Белого дома также сообщила, что журналисты смогут задать вопросы президенту Байдену после встречи в Женеве.

"И мы, конечно, надеемся, что у вас также будет возможность задать вопросы президенту Путину. Как будет выглядеть этот формат, мы узнаем в ближайшие пару дней. (...) Все еще обсуждается", - добавила она.

Переговоры Байдена с Путиным пройдут 16 июня в Женеве.

Байден в среду вечером прибыл в Великобританию из США, начав таким образом свою европейскую поездку. По прибытии президент США заявил, что намерен предупредить Путина на переговорах о недопустимости нарушения суверенитета демократических стран и о последствиях такого вмешательства.

США Россия Джо Байден Владимир Путин

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