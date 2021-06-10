Байден заявит Путину о недопустимости вмешательства в дела демократических стран

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, прибывший в среду вечером в Великобританию, заявил, что намерен заявить на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным о недопустимости нарушения тем или иным образом суверенитета других стран.

"Я сообщу, что нарушение суверенитета демократических стран не останутся без последствий. Это касается событий в США, Европе, других частях света", - сказал он, выступая перед американскими военными.

Байден отметил, что США не ищут конфликта с РФ, "однако США дадут решительный ответ, если Россия своими действиями будет наносить нам урон". Он добавил, что ясно даст понять российскому коллеге, что "не стоит сомневаться в решимости США защищать наши главные ценности, наши стратегические интересы".

Байден в очередной раз повторил, что хочет наладить "стабильные и предсказуемые отношения" с РФ, в частности, наладив диалог по вопросу стратегической стабильности. "Я очень серьезно отношусь к ответственности, которую несу по этому вопросу", - сказал президент США.

Говоря о целях своей поездке по Европе, Байден пояснил, что во всех странах будет сообщать, что "Америка снова в игре". Он подчеркнул, что демократические страны теперь должны быть готовы решать стоящие перед ними сложные проблемы и доказать, что их путь лучше, чем путь авторитарных режимов.

Байден напомнил, что в ближайшие дни примет участие в саммите G7, в саммите НАТО.

"Затем я отправлюсь в Женеву на встречу с господином Путиным, чтобы сообщить ему те вещи, о которых, по моему мнению, ему нужно узнать", - заявил американский президент.

В четверг, 10 июня, Байден в рамках первой поездки за границу в должности президента США встретится в четверг с британским премьером Борисом Джонсоном.

"Президент Байден встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном 10 июня, чтобы подтвердить устойчивую прочность особых отношений между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

11-13 июня Байден посетит саммит G7 в Корнуолле, где проведет двусторонние встречи с лидерами стран "группы семи".

Также 13 июня Байден проведет встречу с королевой Великобритании Елизаветой II.

14 июня Байден примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, а также проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

15 июня Байден примет участие в саммите США и ЕС в Брюсселе, который "подчеркнет приверженность США сильному трансатлантическому партнерству, основанному на общих интересах и ценностях". Там же американский президент встретится с королем Бельгии Филиппом и премьером Александром де Кро.

Затем Байден направится в Женеву, где 16 июня проведет двусторонний саммит с российским президентом. Там же он встретится с президентом Швейцарии Ги Пармеленом и главой МИД Иньяцио Кассисом.