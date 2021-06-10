Саммит ЕС-США определит рамки сотрудничества и политики в отношении РФ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - На предстоящем саммите ЕС-США планируется согласовать рамочную программу координации политики Европы и Соединенных Штатов в отношении России, сообщило агентство Bloomberg.

Агентство, получившее возможность ознакомиться с итоговым документом саммита, пишет, что "для координации нашей политики и действий в отношении России будет сформирован диалог на высоком уровне между ЕС и США".

ЕС и США также возьмут на себя обязательство совместно работать над целым рядом угроз, по их мнению, исходящих от России. В частности, участники саммита призовут российские власти привлечь к ответственности "действующие на ее территории группировки хакеров, которые занимаются вымогательством с использованием специальных программ и кибервалют, совершают другие преступления в киберпространстве".

В проекте также говорится, что ЕС и США "едины в своем принципиальном подходе к России и готовы решительно ответить на постоянно используемую ею модель негативного поведения и вредоносной деятельности".

В то же время они подчеркнут, что каналы связи с Москвой остаются открытыми в тех областях сотрудничества, которые отвечают интересам обеих сторон.

Байден примет участие в саммите ЕС-США сразу после встречи "большой семерки" и саммита НАТО. Затем он направится в Женеву, где запланирована встреча президентов России и США.

Ранее на этой неделе президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил группе новостных агентств, что саммит в Брюсселе предоставит обеим сторонам возможность координации позиций и обмена мнениями перед встречей Байдена с Владимиром Путиным.

Саммит стран G7 пройдет в английском графстве Корнуолл с 11 по 13 июня.