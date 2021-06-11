В США колокола собора прозвонили 600 раз в память о скончавшихся от COVID-19

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Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В ночь на пятницу 600 раз - по одному разу в память о каждой тысяче человек, скончавшихся в стране от связанных с коронавирусом заболеваний, прозвонили колокола Вашингтонского кафедрального собора, сообщают местные СМИ.

В США число жертв вируса, по различным данным, приближается или уже превысило 600 тысяч. Так, Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) по состоянию на 10 июня оценивают общее число жертв COVID-19 в 596059 человек, университет Джонса Хопкинса сообщает о 598726 погибших, портал Worldometr, который отслеживает статистку по важнейшим мировым событиям, информирует о 613898 смертельных случаях.

Последний раз колокола собора звонили в память о жертвах вируса 15 декабря прошлого года, когда их число достигло 300 тысяч.

По данным CDC, по состоянию на конец четверга почти 52% всех американцев получили, по крайней мере, одну дозу вакцины против коронавируса, а 42,6% полностью вакцинированы.

Всего за время пандемии в США, по данным университета Джонса Хопкинса, выявлено свыше 33 млн случаев заражения COVID-19.