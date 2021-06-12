Поиск

В США столкнулись с избытком просроченных вакцин

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Избыток вакцин в США растет с каждым днем по мере приближения сроков годности, сообщает агентство Associated Press.

В миреВ июне истекает срок действия миллионов доз вакцины Johnson & JohnsonВ июне истекает срок действия миллионов доз вакцины Johnson & JohnsonЧитать подробнее

В Теннесси и Северной Каролине спрос на вакцину COVID-19 замедлился настолько, что штаты вернули миллионы доз федеральному правительству, хотя менее половины населения вакцинировано. Оклахома уже больше месяца не запрашивает у правительства новых доз. По всей стране штаты спешат израсходовать препараты до того, как их срок годности истечет этим летом.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в конце прошлой недели в США в среднем делалось около 870 тыс. новых прививок в день. Их число значительно сократилось по сравнению с максимумом в 3,3 миллиона инъекций в день в середине апреля.

Призы в миллион долларов, бесплатное пиво и другие подарки по всей стране не помогли изменить ситуацию с вакцинацией от COVID-19. Ранее Байден заявлял о намерении привить, пусть даже одной дозой вакцины, 70% взрослых жителей страны ко Дню независимости 4 июля.

Ранее сообщалось, что срок годности миллионов доз Johnson & Johnson по всей стране должен истечь в этом месяце. Информация об этом поступает из штатов Филадельфия, Пенсильвания, Западная Вирджиния, Оклахома, Кентукки и Арканзас. The Wall Street Journal отмечает, что значительное число стран остро нуждается в вакцинах от коронавируса, однако поставки им вакцины, срок действия которой истекает, нецелесообразны.

Хроника 09 января 2020 года – 12 июня 2021 годаПандемия коронавируса
США COVID-19 Коронавирус

Новости по теме

Новости

Путин опроверг сообщения о поставке РФ Ирану спутниковой системы

Владимир Путин сообщил, чем Джо Байден отличается от Дональда Трампа

Владимир Путин сообщил, чем Джо Байден отличается от Дональда Трампа

В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии

Минобороны США выделило Украине $150 млн для укрепления обороноспособности

США заявили о намерении затронуть тему защиты прав человека на саммите в Женеве

Минобороны Дании обвинило РФ в нарушении воздушного пространства

Минобороны Дании обвинило РФ в нарушении воздушного пространства

Военные из РФ сообщили о переброске боевиков к Идлибcкой зоне

Песков объяснил согласие Путина на саммит с Байденом состоянием отношений США и РФ

Столтенберг заявил о необходимости новой стратегической концепции НАТО

Столтенберг заявил о необходимости новой стратегической концепции НАТО

В ЛНР сообщили о гибели 5 военных при нападении украинских диверсантов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');