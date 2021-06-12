В США столкнулись с избытком просроченных вакцин

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Избыток вакцин в США растет с каждым днем по мере приближения сроков годности, сообщает агентство Associated Press.

В Теннесси и Северной Каролине спрос на вакцину COVID-19 замедлился настолько, что штаты вернули миллионы доз федеральному правительству, хотя менее половины населения вакцинировано. Оклахома уже больше месяца не запрашивает у правительства новых доз. По всей стране штаты спешат израсходовать препараты до того, как их срок годности истечет этим летом.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в конце прошлой недели в США в среднем делалось около 870 тыс. новых прививок в день. Их число значительно сократилось по сравнению с максимумом в 3,3 миллиона инъекций в день в середине апреля.

Призы в миллион долларов, бесплатное пиво и другие подарки по всей стране не помогли изменить ситуацию с вакцинацией от COVID-19. Ранее Байден заявлял о намерении привить, пусть даже одной дозой вакцины, 70% взрослых жителей страны ко Дню независимости 4 июля.

Ранее сообщалось, что срок годности миллионов доз Johnson & Johnson по всей стране должен истечь в этом месяце. Информация об этом поступает из штатов Филадельфия, Пенсильвания, Западная Вирджиния, Оклахома, Кентукки и Арканзас. The Wall Street Journal отмечает, что значительное число стран остро нуждается в вакцинах от коронавируса, однако поставки им вакцины, срок действия которой истекает, нецелесообразны.