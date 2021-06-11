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МЧС России эвакуировало 112 граждан РФ и стран СНГ из сектора Газа

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - МЧС эвакуировало 112 граждан России и стран СНГ из сектора Газа в Москву из-за кризиса в регионе, сообщило в пятницу посольство России в Египте на своей странице в Facebook.

"В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации В.В.Путина 10 июня через границу Палестины и Египта вывезена вторая большая группа граждан России и других стран СНГ (112 человек), выразивших пожелание покинуть сектор Газа из-за тяжёлого гуманитарного кризиса, вызванного недавней военной конфронтацией с Израилем. В подготовке и проведении эвакуации активно участвовало российское Посольство в Каире. В ночь на 11 июня эвакуированные вылетели в Москву из Каирского аэропорта, куда за ними прибыли два самолёта Министерства по чрезвычайным ситуациям России", - говорится в сообщении дипмиссии.

Дипломаты поблагодарили египетские власти за помощь в вывозе россиян и жителей СНГ, а также за обеспечение ускоренного пересечения границы и безопасности в пути.

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об эвакуации граждан РФ и граждан стран СНГ из сектора Газа в конце мая.

МЧС сектор Газа

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