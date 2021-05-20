Путин поручил эвакуировать россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа

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Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об эвакуации граждан РФ и граждан стран СНГ из сектора Газа.

"В связи с резким ухудшение ситуации в секторе Газа в результате военной операции Вооруженных сил государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан РФ и граждан государств - участников СНГ, находящихся в секторе Газа", - говорится в распоряжении президента, опубликованном на портале правовой информации.

Документ датирован 20 мая и вступает в силу со дня подписания.

Путин поручил МИД России совместно с СВР и МЧС определить конкретные сроки и формат эвакуации граждан с учетом развития обстановки в секторе Газа.

МЧС поручено обеспечить по согласованию с МИД доставку эвакуируемых граждан в Москву.

"Правительству РФ - осуществлять в установленном порядке мероприятия, необходимые для реализации настоящего распоряжения", - говорится в документе.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже вторую неделю. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы не прекращаются. Армия обороны Израиля в ответ наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе.