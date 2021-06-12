Палестинский подросток погиб от пули израильского военного

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Израильские солдаты застрелили палестинского подростка на оккупированном Западном берегу, сообщило в пятницу палестинское министерство здравоохранения, cообщает BBC News.

Палестинский 15-летний подросток Мохаммед Хамаэль погиб во время акции протеста против строительства незаконного еврейского поселения недалеко от города Наблус.

Израильская армия заявила, что жизни солдат находились в опасности во время протестов. По данным министерства здравоохранения, в ходе протестов также были ранены шесть человек.

Этот инцидент произошел всего через несколько недель после обострившегося 11-дневного конфликта между Израилем и палестинскими группировками боевиков в Газе. Мохаммеда Хамайеля похоронили в пятницу через несколько часов после его смерти. Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа вступил в силу в ночь на 21 мая. До этого в течение 11 дней армия обороны Израиля наносила удары по Газе в ответ на проводившиеся оттуда пуски ракет

По данным ООН, в Газе погибли по меньшей мере 256 человек, в Израиле-13.