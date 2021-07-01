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Ford сократит производство в Северной Америке из-за дефицита чипов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor в июле будет вынужден приостановить или ограничить производство автомобилей на восьми заводах в Северной Америке из-за дефицита полупроводниковых компонентов, пишет The Wall Street Journal.

Это означает, что решение проблем с поставками чипов может занять больше времени, чем ранее полагали представители автомобильной отрасли, отмечает газета.

В сообщении Ford, которое приводит издание, говорится, что предприятия по производству пикапов в Мичигане, Кентукки и Миссури либо сократят объемы выпуска продукции, либо приостановят работу на протяжении большей части июля, а завод по выпуску кроссоверов Explorer в Чикаго не будет работать весь месяц. Также уменьшатся объемы производства ряда других популярных моделей, включая кроссоверы Escape и спорткары Mustang, которые приносят компании значительную часть прибыли.

Руководители Ford и других автомобильных компаний прогнозировали, что нехватка полупроводников начнет ослабевать в третьем квартале, но предупреждали, что ситуация остается нестабильной.

Ford отмечает, что планирует направить дефицитные детали в первую очередь на доработку тысяч автомобилей, собранных за последние месяцы, которые нуждаются в полупроводниках перед отгрузкой дилерам. Компания продолжит выпускать новые автомобили, но сократит объемы производства, чтобы сперва освободить склады от скопившихся там машин.

Акции Ford дорожают на 0,3% в ходе предварительных торгов в четверг.

Ford США Мичиган Кентукки Миссури Чикаго

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