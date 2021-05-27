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FT узнала о планах Tesla авансировать поставки дефицитных чипов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Производитель электромобилей Tesla Inc. может начать вносить авансовые платежи, чтобы гарантировать поставки чипов в условиях глобального дефицита полупроводников, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Компания ведет переговоры с производителями из Тайваня, Южной Кореи и США.

Tesla требуются новейшие чипы, массово производящиеся преимущественно на Тайване и в Южной Корее.

Некоторые производители чипов по контрактам стали разрешать клиентам вносить авансовые платежи, чтобы гарантировать заказы по фиксированным ценам. Такая практика нетипична для чип-мейкеров, поскольку гибкость в распределении мощностей долгое время была основой их рентабельности.

Топ-менеджер Samsung, которая производит чипы для Tesla, отметил необходимость менять условия контрактов, поскольку клиентов интересуют специализированные и индивидуализированные чипы.

Помимо этого, по информации источников FT, Tesla рассматривает покупку завода по производству полупроводников. Однако планы находятся лишь на предварительной стадии обсуждения.

Tesla уже проявляла интерес к запуску собственного производства компонентов. В прошлом году компания объявила о планах самостоятельно выпускать аккумуляторы.

У производителя электромобилей уже есть команда инженеров, которые разрабатывают полупроводники для беспилотных автомобилей.

В то же время необходимость значительных инвестиций в производство полупроводников может стать препятствием для Tesla. Современный завод требует первоначальных инвестиций в размере до $20 млрд. Помимо этого, существуют сложности в управлении такими предприятиями.

Не только автопроизводители вынуждены искать способы гарантировать поставки чипов в условиях их дефицита. Производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. сообщил, что перечислил деньги на эскроу-счет, чтобы зарезервировать мощности у одного чип-мейкера.

В апреле один из крупнейших производителей чипов по контрактам United Microelectronics Corporation разрешил клиентам вносить депозиты, чтобы гарантировать некоторые заказы.

Крупнейший представитель отрасли - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) - долгое время противостоял практике резервирования мощностей за отдельными клиентами. Компания сделала исключение лишь в 2014 году для Qualcomm Inc., поскольку американский разработчик чипов часто перенаправлял заказы Samsung.

Tesla США Южная Корея Samsung Тайвань Cisco Systems TSMC Qualcomm

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