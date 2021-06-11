Ракетный эсминец ВМС США "Лабун" вошел в Черное море

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Американский ракетный эсминец Laboon в пятницу вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

Ранее 6-й оперативный флот США сообщил, что корабль идет в Черное море для проведения операций по обеспечению "морской безопасности в регионе".

Эсминец может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

По данным Королевского военно-морского флота Великобритании, в Черное море также направляются британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.