ЧФ приступил к слежению за кораблями Британии и Нидерландов в Черном море

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Российский флот начал отслеживать действия военных кораблей Великобритании и Нидерландов, которые в понедельник вошли в Черное море, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО "Дефендер" ВМС Великобритании и фрегата УРО "Эвертон" ВМС Нидерландов, зашедших 14 июня 2021 года в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении центра.

11 июня Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что в Черное море вошел эсминец УРО (с управляемым ракетным оружием) ВМС США "Лабун" (USS Laboon), за ним также следит Черноморский флот РФ.

USS Laboon ВМС США направляется в Черное море для участия в операциях по морской безопасности, сообщалось в блоге Шестого флота США в твиттере. Эсминец может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.