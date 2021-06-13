Поиск

Полиция начала поиски подозреваемых в массовой стрельбе в Остине

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Полиция начала поиски двух человек, подозреваемых в массовой стрельбе на многолюдной улице в центре Остина (штат Техас) в субботу, в результате которой 14 человек были ранены, в том числе двое в критическом состоянии. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Начальник полиции Джозеф Чакон сказал, что следователи полагают, что стрельба стала следствием спора. Он сказал, что полиция разыскивает двух подозреваемых мужчин, но отказался сообщить подробности, например, стреляли ли оба, заявив, что расследование продолжается и департамент работает над тем, чтобы взять подозреваемых под стражу.

"Большинство жертв были невинными прохожими, но мы все еще изучаем всех жертв на причастность к этому делу", - сказал Чакон.

Массовая стрельба в субботу вызвала панику на 6-й улице, популярном ночном месте в городе, где находится Техасский университет.

Ранее, в субботу, сообщалось о перестрелке в Остине в результате которой пострадали 12 человек.

США Остин

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Глава ВОЗ допустил версию о лабораторном происхождении коронавируса

Пандемия коронавируса

Джонсон призвал правительство "быть осторожным" при завершении локдауна

Джонсон призвал правительство "быть осторожным" при завершении локдауна

Билет на полет в космос с Джеффом Безосом продали за $28 млн

Байден призвал лидеров G7 к усилению конкуренции с Китаем

Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным

Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным

США увеличат число авиабаз с ядерным оружием

Шри-Ланка потребовала $40 млн от владельца сгоревшего у ее берегов судна

Шри-Ланка потребовала $40 млн от владельца сгоревшего у ее берегов судна

В результате перестрелки в городе Остин в США пострадали 12 человек

В Англии задумались об отсрочке отмены COVID-ограничений

Япония выделит Афганистану миллионы долларов на развитие

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');