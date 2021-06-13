Полиция начала поиски подозреваемых в массовой стрельбе в Остине

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Полиция начала поиски двух человек, подозреваемых в массовой стрельбе на многолюдной улице в центре Остина (штат Техас) в субботу, в результате которой 14 человек были ранены, в том числе двое в критическом состоянии. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Начальник полиции Джозеф Чакон сказал, что следователи полагают, что стрельба стала следствием спора. Он сказал, что полиция разыскивает двух подозреваемых мужчин, но отказался сообщить подробности, например, стреляли ли оба, заявив, что расследование продолжается и департамент работает над тем, чтобы взять подозреваемых под стражу.

"Большинство жертв были невинными прохожими, но мы все еще изучаем всех жертв на причастность к этому делу", - сказал Чакон.

Массовая стрельба в субботу вызвала панику на 6-й улице, популярном ночном месте в городе, где находится Техасский университет.

Ранее, в субботу, сообщалось о перестрелке в Остине в результате которой пострадали 12 человек.