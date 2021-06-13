Один из двух подозреваемых в стрельбе задержан полицией Остина

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Полиция задержала одного подозреваемого в массовой стрельбе в оживленном районе в центре Остина (штат Техас) в субботу, сообщает NBC News.

Личность подозреваемого не разглашается.

"Мы продолжаем работать над этим делом и прослеживаем зацепки, чтобы задержать оставшегося подозреваемого", - говорится в заявлении Полицейского управления Остина, добавив, что американские маршалы помогли с арестом.

"Это один из самых значительных инцидентов, которые когда-либо происходили в нашем городе", - сказал начальник полиции Джозеф Чакон.

Ранее сообщалось, что полиция начала поиски подозреваемых в массовой стрельбе в Остине. Следователи полагают, что стрельба стала следствием спора.

В субботу утром на Шестой улице в в Остине произошла перестрелка, в результате которой 14 человек были ранены.