Макей заявил, что западные политики готовы на "любые методы" против Минска

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в эфире телеканала ОНТ заявил, что "западные говорящие головы готовы действовать любыми способами и методами" против Минска.

"Сейчас западные говорящие головы договорились до того, что ради достижения ими же самими выдуманных целей, они готовы действовать любыми способами и методами. Уже не только подкуп, финансирование, не только информационная война, шантаж и запугивание, уже - теракты, что было в Беларуси, 8 случаев за шесть последних месяцев прошлого года, и попытка переворота, это и война", - сказал Макей.

По мнению министра, проблема заключается в том, что нынешние западные политики не чувствуют ответственности за те действия, которые они пытаются совершить в других государствах.

Макей добавил, что под видом провозглашения выхолощенных современных лозунгов (например, о демократии) "западные политики поощряют головорезов".

"Сегодня в уши обычных граждан льется очень много красивых слов о правах человека, демократии, свободе, будущей красивой жизни и так далее и тому подобное. Все это, должен сказать, абсолютная мишура, и за этим скрывается намного большее", - отметил он.

В конце мая Макей призвал страны Запада к переговорам. Он заявлял, что дальнейшая эскалация ни к чему хорошему не приведет.