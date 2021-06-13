Поиск

Макей заявил, что западные политики готовы на "любые методы" против Минска

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в эфире телеканала ОНТ заявил, что "западные говорящие головы готовы действовать любыми способами и методами" против Минска.

"Сейчас западные говорящие головы договорились до того, что ради достижения ими же самими выдуманных целей, они готовы действовать любыми способами и методами. Уже не только подкуп, финансирование, не только информационная война, шантаж и запугивание, уже - теракты, что было в Беларуси, 8 случаев за шесть последних месяцев прошлого года, и попытка переворота, это и война", - сказал Макей.

По мнению министра, проблема заключается в том, что нынешние западные политики не чувствуют ответственности за те действия, которые они пытаются совершить в других государствах.

Макей добавил, что под видом провозглашения выхолощенных современных лозунгов (например, о демократии) "западные политики поощряют головорезов".

"Сегодня в уши обычных граждан льется очень много красивых слов о правах человека, демократии, свободе, будущей красивой жизни и так далее и тому подобное. Все это, должен сказать, абсолютная мишура, и за этим скрывается намного большее", - отметил он.

В конце мая Макей призвал страны Запада к переговорам. Он заявлял, что дальнейшая эскалация ни к чему хорошему не приведет.

Владимир Макей Белоруссия

Новости по теме

Новости

Коалиционное правительство Израиля возглавил Нафтали Беннет

Коалиционное правительство Израиля возглавил Нафтали Беннет

Страны G7 выразили заинтересованность в стабильных отношениях с Россией

Страны G7 выразили заинтересованность в стабильных отношениях с Россией

В китайском Шияне 11 человек погибли при взрыве газа

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 июня

Байден нарушил королевский протокол на саммите "Большой семерки"

Байден нарушил королевский протокол на саммите "Большой семерки"

СМИ сообщили о желании НАТО отказаться от ядерных ракет в Европе

СМИ сообщили о желании НАТО отказаться от ядерных ракет в Европе
Пандемия коронавируса

Глава ВОЗ допустил версию о лабораторном происхождении коронавируса

Пандемия коронавируса

Джонсон призвал правительство "быть осторожным" при завершении локдауна

Джонсон призвал правительство "быть осторожным" при завершении локдауна

Билет на полет в космос с Джеффом Безосом продали за $28 млн

Байден призвал лидеров G7 к усилению конкуренции с Китаем

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');