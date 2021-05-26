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Глава МИД Белоруссии предложил Западу сесть за стол переговоров

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей призвал страны Запада к переговорам.

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Макей заявил в среду в Минске, что дальнейшая эскалация ни к чему хорошему не приведет. "Проблемы должны решаться за столом переговоров - это наша принципиальная позиция", - сказал Макей, слова которого приводит госагентство БелТА.

Министр добавил, что на все санкции Минск ответит адекватным образом.

"Огульное шельмование белорусского народа и государства стало обычным явлением на Западе", - резюмировал Макей.

Белоруссия

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