Глава МИД Белоруссии предложил Западу сесть за стол переговоров

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей призвал страны Запада к переговорам.

Макей заявил в среду в Минске, что дальнейшая эскалация ни к чему хорошему не приведет. "Проблемы должны решаться за столом переговоров - это наша принципиальная позиция", - сказал Макей, слова которого приводит госагентство БелТА.

Министр добавил, что на все санкции Минск ответит адекватным образом.

"Огульное шельмование белорусского народа и государства стало обычным явлением на Западе", - резюмировал Макей.