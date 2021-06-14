Байден на саммите НАТО обсудит вопросы предстоящей встречи с Путиным

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в рамках саммита НАТО президент Джо Байден обсудит с союзниками по блоку вопросы, касающиеся предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщил Белый дом.

"У него будет возможность поговорить со всеми союзниками о том, о чем он намерен поговорить с Путиным", - сказал Салливан журналистам на борту президентского самолета по пути следования в Брюссель.

Салливан отметил: "Таким образом, они услышат от него о намерениях в отношении саммита (с Россией - ИФ)", добавив, что Байден также рассчитывает "выслушать их, чтобы отправиться в Женеву (на встречу с Путиным - ИФ), заручившись полной поддержкой и солидарностью всех наших союзников по НАТО".

Он сообщил, что встречи с союзниками пройдут за закрытыми дверями.

Салливан информировал, что в планах Байдена встреча с президентами стран Балтии, "которые являются мощным примером демократического управления на восточном фланге НАТО".

"Он будет говорить с ними по целому ряду вопросов, в том числе о вызовах и угрозе, исходящих от России, о проблемах, связанных с киберпространством и новыми технологиями, в которых они являются лидерами; о Китае и растущих вызовах, которые он также создает; и, конечно, о недавнем воздушном пиратстве в Белоруссии", - сказал Салливан.

По его словам, Байден также планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Они обсудят ряд вопросов наших двусторонних отношений, а также ряд важных региональных проблем, включая Сирию, Ливию и Восточное Средиземноморье. У них также будет возможность проконсультироваться по проблемам крупных держав - Китая и России", - сообщил советник американского президента.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала, что Байден при встрече с Путиным решительно потребует от российского руководства принятия мер против хакеров, которые якобы действуют с российской территории.