Эрдоган заявил о планах обсудить с Байденом противоречия двух стран

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он и президент США Джо Байден должны использовать встречу в понедельник в рамках саммита НАТО, чтобы отойти от прошлых проблем, включая разногласия по вопросу приобретения Анкарой российских ЗРК С-400, сообщают СМИ.

"Мы должны сидя друг перед другом за столом обсудить отношения между Турцией и США", - сказал Эрдоган журналистам в аэропорту Стамбула перед отлетом в Брюссель.

Он отметил: "Было много сплетен как у нас внутри, так и за рубежом, поэтому нам нужно поговорить о том, как мы можем оставить эти проблемы позади, обсудить, что мы можем сделать, и что мы будем делать. Турция - это не просто какая-то страна, это страна-союзник".

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в рамках саммита НАТО президент Джо Байден обсудит с союзниками по блоку вопросы, касающиеся предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным, в том числе и с Эрдоганом, сообщил Белый дом.

"Они обсудят ряд вопросов наших двусторонних отношений, а также ряд важных региональных проблем, включая Сирию, Ливию и Восточное Средиземноморье. У них также будет возможность проконсультироваться по проблемам крупных держав - Китая и России", - сообщил советник американского президента.