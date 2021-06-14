Поиск

Эрдоган заявил о планах обсудить с Байденом противоречия двух стран

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он и президент США Джо Байден должны использовать встречу в понедельник в рамках саммита НАТО, чтобы отойти от прошлых проблем, включая разногласия по вопросу приобретения Анкарой российских ЗРК С-400, сообщают СМИ.

"Мы должны сидя друг перед другом за столом обсудить отношения между Турцией и США", - сказал Эрдоган журналистам в аэропорту Стамбула перед отлетом в Брюссель.

Он отметил: "Было много сплетен как у нас внутри, так и за рубежом, поэтому нам нужно поговорить о том, как мы можем оставить эти проблемы позади, обсудить, что мы можем сделать, и что мы будем делать. Турция - это не просто какая-то страна, это страна-союзник".

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в рамках саммита НАТО президент Джо Байден обсудит с союзниками по блоку вопросы, касающиеся предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным, в том числе и с Эрдоганом, сообщил Белый дом.

"Они обсудят ряд вопросов наших двусторонних отношений, а также ряд важных региональных проблем, включая Сирию, Ливию и Восточное Средиземноморье. У них также будет возможность проконсультироваться по проблемам крупных держав - Китая и России", - сообщил советник американского президента.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган США Джо Байден

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 июня

НАТО будет наращивать военный потенциал для противодействия России

Байден на встрече с Путиным потребует принять меры против хакеров из РФ

Байден на встрече с Путиным потребует принять меры против хакеров из РФ

Участники НАТО на саммите обсудят работу по новой стратегии

Участники НАТО на саммите обсудят работу по новой стратегии

Украина заявила, что готова обсудить компенсацию потерь от транзита газа

Коалиционное правительство Израиля возглавил Нафтали Беннет

Коалиционное правительство Израиля возглавил Нафтали Беннет

Страны G7 выразили заинтересованность в стабильных отношениях с Россией

Страны G7 выразили заинтересованность в стабильных отношениях с Россией

В китайском Шияне 11 человек погибли при взрыве газа

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 июня

Байден нарушил королевский протокол на саммите "Большой семерки"

Байден нарушил королевский протокол на саммите "Большой семерки"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');