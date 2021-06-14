Байден на встрече с Путиным потребует принять меры против хакеров из РФ

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Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - На встрече с президентом России Владимиром Путиным президента США Джо Байден решительно потребует от российского руководства принятия мер против хакеров, которые якобы действуют с российской территории, сообщила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд порталу Axios.

"Президент ясно даст понять россиянам, что они не могут укрывать кибертеррористов и преступников в своей стране и не нести за это ответственность", - заявила она, добавив, что "они должны взять на себя ответственность за решение этого вопроса".

По мнению дипломата, на встрече с Путиным "президент Байден будет откровенным, откровенным и жестким", сообщает портал.

Ранее США уже приписали якобы действующим из России хакерам атаки на топливопровод Colonial Pipeline, производителя мяса компанию JBS USA.

После атаки на Colonial Pipeline Байден заявил, что Вашингтон имеет весомые причины полагать, что стоящие за атакой на топливопровод хакеры проживают в России.

"Мы не считаем, что российские власти были причастны к этой атаке, - сказал он. - Но у нас есть серьезные причины полагать, что преступники, совершившие атаку, проживают в России", - сказал он.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что Байден на встрече с Путиным поднимет эту тему. Она добавила, что президент США также твердо намерен обсудить тему защиты прав человека вне зависимости от планов российской стороны.