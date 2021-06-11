Военные РФ начали слежение за вошедшим в Черное море эсминцем США

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Черное море вошел эсминец ВМС США, за ним следит Черноморский флот России, сообщил в пятницу Национальный центр управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) "Лабун" ВМС США, зашедшего 11 июня 2021 года в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении центра.

Эсминец с управляемым ракетным оружием USS Laboon ВМС США направляется в Черное море для участия в операциях по морской безопасности, сообщалось в блоге Шестого флота США в твиттере. Эсминец может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Накануне Королевский военно-морской флот Великобритании сообщил, что в Черное море в ближайшее время зайдут британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen, которые в настоящее время находятся в Стамбуле.

Российским военным придется повысить готовность дежурных сил из-за захода в Черное море боевых кораблей США, Великобритании и Нидерландов, сообщил "Интерфаксу" в пятницу бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов.

"С нашей стороны этим кораблям точно рады не будут. Встречать их с почетом никто не собирается, но отслеживать их действия - непосредственным слежением, технически, с воздуха и космоса - будут обязательно", - сказал Комоедов.

"Черноморскому флоту придется повысить боевую готовность, особенно средств ПВО, отдельных дежурных сил, и организовать устойчивое слежение за этими кораблями", - сказал адмирал.

"Что-то они зачастили в Черное море. Перебор уже от этого учащенного присутствия. Они соблюдают конвенцию Монтрё, но никогда такой активности кораблей нечерноморских стран не было, даже в советское время", - сказал Комоедов.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

2 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что российские военные внимательно проследят за подготовкой и проведением крупных военных учений Sea Breeze на Украине с привлечением сил НАТО. По его данным, в данном учении будет задействовано около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц автомобилей и бронетехники.

Конашенков тогда заявил, что учение Sea Breeze по факту не будет морским и выходит далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря. Представитель Минобороны РФ также сказал, что, по мнению российских военных, под прикрытием этих учений на Украину доставят партию современного вооружения для переправки в район Донецка и Луганска.

Маневры Sea Breeze пройдут с 28 июня по 10 июля.